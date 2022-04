Milano, cede la lastra: 12enne precipita nella stazione di Famagosta. VIDEO

Milano, cede la lastra: 12enne precipita nella stazione di Famagosta

Inquietante incidente alla stazione della metropolitana di Famagosta nella serata di martedì 19 aprile. Un ragazzino di 12 anni è precipitato dall'area verde dietro il parcheggio Esselunga che sovrasta la fermata. La lastra su cui si trovava ha ceduto e lo ha fatto cadere rovinosamente all'interno del mezzanino della stazione della linea verde di Milano.

L'incidente alla stazione di Famagosta e i soccorsi

Le drammatiche immagini sono state diffuse da Milano Bella da Dio. Come riferisce Milano Today, il giovane stava saltando su dei "panettoni" in cemento che hanno la copertura in plexiglas. Improvvisamente, una delle lastre non avrebbe retto il peso. Il 12enne è stato subito soccorso e portato in codice giallo al Niguarda. Sul posto agenti di Polizia e Polizia locale, oltre ai tecnici Atm

