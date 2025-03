Milano, chiusi quattro locali: la Questura usa il "bazooka" dell'articolo 100

Quattro locali chiusi per tre giorni in un tratto di Corso Garibaldi lungo appena duecento metri, da tempo al centro di ricorsi e polemiche. A far scattare i provvedimenti è stata la Questura di Milano, che ha utilizzato il "bazooka" dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), norma solitamente riservata a contesti di criminalità organizzata o per locali ritenuti abituali punti di ritrovo di soggetti pericolosi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la chiusura è scattata per il mancato rispetto dell’ordinanza comunale che impone restrizioni più rigide in questa zona rispetto al resto della città: il divieto di utilizzo del plateatico scatta a mezzanotte, mentre la vendita per asporto è vietata dalle 22. Tra i quattro esercizi colpiti dal provvedimento figura anche una gelateria.

L’applicazione dell’articolo 100, che consente al Questore di sospendere la licenza di un locale ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza, ha sollevato interrogativi, considerando che solitamente viene utilizzato per locali frequentati da pregiudicati o legati allo spaccio di stupefacenti. Il provvedimento segna un ulteriore inasprimento dei controlli sulla movida milanese.

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA SEZIONE MILANO