Milano, ciclabile di Corso Sempione, Maran: "Che sia la volta buona"

Corso Sempione, in arrivo la ciclabile contro la sosta selvaggia

"Sono anni che proviamo a rendere Corso Sempione un posto civile ed è incredibile come per decenni quello che potrebbe essere uno dei boulevard più belli d'Europa sia stato lasciato preda della sosta abusiva sotto agli alberi. Questo appalto è stato particolarmente sfortunato ma il 26 aprile cominceranno i lavori, previsti nel 2020, ora che la ditta vincitrice, dimostratasi negligente, è stata sostituita dalla seconda classificata. Corso Sempione diventerà un grande itinerario pedonale e ciclabile verso l'Arco della Pace, il Parco Sempione e il centro città. Al centro restano due corsie per senso di marcia, la sosta è stata riorganizzata in spazi precedentemente usati per la viabilità veicolare", scrive l'assessore alla Casa, Pierfrancesco Maran.

Corso Sempione, ecco le tratte della ciclabile e quando saranno pronte

"Corso Sempione, finalmente ci siamo!", aveva scritto in merito qualche giorno fa sui social Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8. "La prossima settimana avranno inizio i lavori relativi alla ciclabile di C.so Sempione. L’avvio delle attività - spiega Pelucchi - è programmato per martedì 26 aprile con la Tratta 4 da via Melzi d’Eril a via Procaccini partendo dal primo parterre lato civici pari (compreso tra le vie M.d’Eril – Moscati). Il termine, da cronoprogramma, è previsto per metà luglio. In contemporanea, nell’ultima settimana del mese di giugno inizieranno i lavori nella Tratta 1 (civici dispari da via Canova a via Ferrucci) e nella Tratta 5 (civici pari da via Procaccini a via Losanna), che termineranno rispettivamente nella prima e nella seconda settimana di settembre."

"Nell’ultima settimana del mese di agosto è previsto l’inizio dei lavori nella Tratta 2 (civici dispari da via Ferrucci a via Arona) che termineranno a metà del mese di novembre. All’inizio di settembre avranno inizio i lavori della Tratta 6 (civici pari da via Losanna a via Biondi) con termine alla fine di ottobre, e per finire nell’ultima settimana di ottobre è previsto l’inizio dei lavori della Tratta 3 (civici dispari da via Arona a via Filiberto) che termineranno prima di Natale", conclude Pelucchi.

Leggi anche: