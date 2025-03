Milano città dei sette minuti: la (curiosa) indagine dell'Economist

Milano città dei sette minuti: la (curiosa) indagine dell'<i>Economist</i>

Milano leader in Europa per accessibilità pedonale ai servizi essenziali. Lo dice uno studio pubblicato da The Economist: il capoluogo lombardo è una città in cui bastano solo 7 minuti a piedi per raggiungere ospedali, scuole, uffici, negozi e ristoranti. Un dato che la pone al vertice della classifica europea e che dimezza addirittura i tempi dell'obiettivo della "città dei 15 minuti" al centro della pianificazione urbana degli ultimi anni. Una strategia di sviluppo urbano che ha favorito la densificazione dei servizi in tutti i quartieri, migliorando la vivibilità e riducendo la necessità di spostamenti lunghi e dispendiosi. Con investimenti in pedonalizzazioni, piste ciclabili, aree verdi e spazi pubblici.

Se questa è stata evidentemente la rotta tracciata dalle ultime amministrazioni, tra i milanesi potrebbe legittimamente sorgere la curiosità di come lo studio riportato dalla testata britannica sia arrivata a queste conclusioni. Che, va detto, paiono piuttosto controintuitive e non sempre così evidentemente dimostrate. L'Economist aggiunge che il 97,5% della popolazione milanese ha un facile accesso ai servizi essenziali. Ma riconosce che le aree periferiche della città registrano ancora disuguaglianze nell’accesso ai servizi essenziali, con alcune zone dove il tempo di percorrenza è significativamente più alto rispetto al centro.

Milano e le altre città europee e italiane

E le altre città? Parigi registra una media di 8 minuti, mentre Londra e Berlino rimangono ancora più indietro in termini di accessibilità pedonale. Milano batte persino Copenhagen e Monaco di Baviera, note per le loro politiche urbane avanzate. Nello studio citato da The Economist, oltre a Milano emergono altre città italiane tra le più accessibili in Europa: Torino si posiziona al terzo posto, con una media di 7 minuti, e Genova al nono, con circa 8 minuti di percorrenza.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO