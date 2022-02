Milano, Citylife: 16enne minacciato con coltello e rapinato da baby gang

Milano, baby gang minaccia 16enne con coltello e lo rapina

In quattro hanno accerchiato un sedicenne in zona CityLife, minacciandolo con coltelli, gli rubato un berretto. Allertata dalla vittima e ricevuta una descrizione degli aggressori, gli agenti della Questura - riporta Mianews - hanno individuato il gruppo di rapinatori poco lontano in viale Scarampo. Si tratta di una banda composta tutta da minorenni, ora indagati per rapina in concorso: due 17enni, un 16enne e un 13enne, quest'ultimo non punibile per via della giovane età. Il fatto è accaduto ieri alle sei del pomeriggio.