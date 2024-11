Milano: il Comune raddoppia i valori di monetizzazione per gli interventi edilizi

Il Comune di Milano ha ufficialmente approvato i nuovi valori minimi di monetizzazione, un importante strumento legato agli interventi edilizi. La monetizzazione, che rappresenta il contributo economico richiesto per compensare la mancata cessione di aree destinate a spazi verdi, pubblici o di interesse generale, è stata aggiornata dopo una revisione dei criteri precedenti. Questo intervento arriva in risposta all'evoluzione del mercato immobiliare e alle recenti modifiche interne all'assessorato alla Rigenerazione urbana, che hanno determinato l’abbandono dei parametri preesistenti. I nuovi valori saranno applicati in particolare nei casi di cambio d'uso degli immobili, fino all'approvazione della delibera di Giunta, ancora in fase di completamento.

Un aggiornamento in risposta al mercato e alle sfide contemporanee

L’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, ha spiegato che l’aggiornamento dei valori di monetizzazione è stato necessario per rispondere all’andamento del mercato immobiliare, che negli ultimi anni ha visto una crescita dei prezzi più rapida rispetto al passato. "Abbiamo introdotto una metodologia che rispecchia meglio l’attuale dinamica del mercato e i recenti aumenti dei costi di costruzione e delle materie prime", ha dichiarato Tancredi. Le nuove monetizzazioni sono state calcolate tenendo conto delle 41 zone omogenee di Milano, come definite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, il valore di monetizzazione nella zona centrale di Milano (Duomo) è aumentato significativamente, passando da 1.293 euro/mq a 2.093 euro/mq. Zone periferiche come Quarto Oggiaro hanno visto un incremento medio del 50%, mentre in alcune aree semicentrali come Solari i valori sono più che raddoppiati. Il Comune si impegna a gestire i casi più complessi tramite perizie stimative per piani attuativi e permessi di costruire convenzionati.

