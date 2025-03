Milano, show senza freni di Corona. Lucarelli si indigna, il Teatro Nazionale si scusa

Nuove polemiche per Fabrizio Corona. Mercoledì 12 marzo sera, l’ex "re dei paparazzi" ha portato in scena il suo spettacolo Gurulandia al Teatro Nazionale di Milano, trasformandolo in un’esibizione all’insegna della provocazione estrema. Tra insulti rivolti a volti noti, bestemmie, sigarette accese sul palco e volgarità assortite, lo show ha suscitato reazioni indignate.

Corona ha preso di mira numerosi personaggi dello spettacolo, da Emis Killa, definito “criminale”, a Elodie, etichettata come "lesbica", fino ad Achille Lauro, bersagliato con un epiteto discriminatorio. Ma non è tutto: nel suo monologo sono finiti anche Gino Paoli, Donald Trump, Volodymyr Zelensky e altri, attaccati con insulti pesanti e irripetibili.

Lucarelli nel mirino: il cartonato e il bacio simulato

Uno dei momenti più controversi della serata ha riguardato Selvaggia Lucarelli, da anni in rotta con Corona. Sul palco, l’ex fotografo ha esibito un cartonato a grandezza naturale della giornalista, si è sdraiato sopra di esso e ha simulato un bacio, accompagnando la scena con insulti diretti.

Lucarelli ha subito reagito, denunciando l’accaduto sui social: “Questa roba qui è il frutto dello sdoganamento da parte della stampa e del pubblico di tutto quello che sta facendo questo personaggio fuori controllo”, ha scritto, scatenando un dibattito acceso.

Il Teatro Nazionale prende le distanze

Dopo il clamore suscitato dalle dichiarazioni di Corona e la valanga di critiche, il Teatro Nazionale ha diffuso una nota ufficiale: “In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena garantendo che in futuro porremo un'attenzione maggiore nella definizione della nostra programmazione”, si legge sul profilo Instagram della struttura.

