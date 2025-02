Milano Cortina, il Villaggio olimpico in Porta Romana pronto con sei mesi di anticipo

I lavori per il Villaggio Olimpico nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana proseguono a ritmo sostenuto e, secondo l'ultimo cronoprogramma, si concluderanno sei mesi prima dell'inizio di Milano-Cortina 2026. È quanto emerso oggi durante un sopralluogo al cantiere, a cui hanno preso parte il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Fontana: "La Lombardia sa organizzare al meglio i grandi eventi"

"La Lombardia sa organizzare al meglio i grandi eventi – ha dichiarato il governatore Fontana – e il cantiere del Villaggio Olimpico di Milano ne è una dimostrazione evidente". Dopo i Giochi, le strutture saranno trasformate nel più grande studentato convenzionato d’Italia, con 1.700 posti letto. "Quest'opera è fondamentale non solo per le Olimpiadi invernali – ha aggiunto Fontana – ma anche come eredità per il territorio. Un lascito che avvantaggerà l’intera comunità, in particolare gli studenti, che potranno contare su alloggi convenzionati a prezzi accessibili: un'opportunità essenziale nel contesto milanese. Andiamo avanti con la consueta concretezza lombarda".

La costruzione delle sei palazzine è stata completata, mentre proseguono i lavori per ultimare le sistemazioni esterne funzionali alla manifestazione.

