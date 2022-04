Milano Cortina, Sala: "La città cambierà senza buttare via quanto fatto"

Inaugurazione dello stand di Regione Lombardia alla Bit di Milano: presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il ministro Massimo Garavaglia ed il governatore Attilio Fontana. Federica Brignone ha consegnato al primo cittadino la Coppa del Mondo che ha vinto, come buon auspicio per Milano-Cortina 2026.

Sala: "Milano cambierà senza buttare via il percorso fatto"

Così Sala: "Milano cambierà ma senza buttare via il percorso fatto". "In questo lungo momento di tranquillità non voluta tutti abbiamo ripensato alla nostra vita. Con un po' di fantasia abbiamo cambiato il nostro stile di vita, per questo lo sport avrà un peso importantissimo", ha aggiunto. "Abbiamo fatto dei grandi eventi e dei turismo un volano per crescere, nel 2014 c'erano 5 milioni di turisti e nel 2019 invece 10. Vogliamo tornare ad essere la Milano che corre, è proprio il destino delle grandi città", ha concluso.

Fontana alla Bit: "Ripresa, preoccupazione anche di Governo e imprenditori"

"Mi sembra che la preoccupazione riguardante la ripresa non sia soltanto mia, ma anche del governo e di tutti gli imprenditori": così Fontana, a margine del suo intervento allo stand di Regione Lombardia alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo. "In questi ultimi giorni - ha detto Fontana - abbiamo ascoltato la voce di Bonomi (presidente di Confindustria ndr.) che e' molto preoccupato dall'aumento dei costi, sia dell'energia sia delle materie prime, e addirittura dalla mancanza di alcune di queste". Fontana ha definito la situazione "un vero peccato" perche' "mai come in questo periodo le nostre aziende avevano il portafoglio pieno di ordini importanti e ora dovranno fare qualche considerazione". Sul turismo Fontana si augura che la situazione sia meno impattante. "Spero che presto ci possa essere la ripartenza e possa cessare questa tremenda guerra che e' un freno. La ripartenza, lo ha confermato il ministro Garavaglia, e' piu' che positiva", ha concluso il presidente di Regione Lombardia.

Fontana: "Olimpiadi palcoscenico anche più grande di Expo"

I lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono gia' iniziati, ma "dovremo sicuramente stringere, cercare di accelerare sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere pubbliche sia per quanto riguarda l'organizzazione che dovra' coinvolgere i territori", ha aggiunto Fontana. Rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla possibilita' delle Olimpiadi invernali di essere un nuovo palcoscenico come lo e' stato Expo, il presidente ha risposto auspicando che "siano anche di piu'". "Le Olimpiadi - ha spiegato - hanno un periodo che e' piu' lungo, non e' soltanto legato ai 15 giorni delle gare, ma e' legato anche agli anni che ci portano da qui alla manifestazione, e poi agli anni successivi. Penso che possano essere altrettanto importanti, forse anche di piu'"

