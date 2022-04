Sondaggio, chi premier dopo le elezioni? I risultati. Classifica e tabella

Partiti: Pd primo, la Lega tallona Fratelli d'Italia



Chi vorresti a Palazzo Chigi dopo le prossime elezioni? Il 30,2% degli italiani sceglie la riconferma di Mario Draghi. In seconda posizione Enrico Letta (16,9%), seguito da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni, rispettivamente con il 13,3 e il 13,2%. Giuseppe Conte si ferma al 9,5%. Sono i risultati principali del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



Per quanto riguarda le intenzioni di voto ai partiti, Pd in testa con il 22,4%, mentre la Lega si avvicina a Fratelli d'Italia. M5S ancora in calo, salgono Forza Italia e Azione.



Il 50,2% degli italiani ritiene che l'Italia non debba interrompere immediatamente l'importazione di gas russo, alla luce dei crimini di guerra. Il 49,8% dice sì allo stop immediato al gas di Mosca.





