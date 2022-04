Pomeriggio 5, Veronica Gentili soffia la conduzione a Barbara D'Urso

Pomeriggio 5, pronta la Gentili per la programmazione estiva

Veronica Gentili pronta per la conduzione di Pomeriggio 5 estate al posto di Barbara D’Urso. È la voce che circola insistentemente in queste ore e rilanciata da diversi siti. Il programma di Barbara D’Urso che va in onda dal settembre del 2008, è giunto alla quattordicesima edizione. Secondo il settimanale Oggi, sembrerebbe che la presentatrice napoletana lascerebbe (ma solo per l’estate) il timone della conduzione a Veronica Gentili.

Veronica Gentili, “romana di Roma”, dopo una formazione classica e un diploma all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica “Silvio D’amico”, debutta a teatro con Gigi Proietti. Conosciuta al pubblico per aver partecipato alla conduzione di Stasera Italia dal 2018 al 2021 e di Controcorrente dal 2021, su Rete 4. Dopo una formativa gavetta in vari talk show, quali Piazzapulita, L’Aria Che Tira e Coffee Break su La7, per Veronica sarebbe il primo debutto a Canale 5.

Secondo le indiscrezioni quindi, Mediaset sembra non voler mettere in pausa la programmazione di Canale 5, difatti proseguirà anche la messa in onda mattutina di Mattino 5, affidando la conduzione a Simona Branchetti, già subentrata nel 2021 nella versione natalizia di Pomeriggio Cinque, ovvero Pomeriggio Cinque News. Inevitabilmente quindi nella stagione estiva il programma di Canale 5 si troverà a sfidarsi con Estate in Diretta, il quale verrà condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, programma di spicco del palinsesto Rai.

