Cosmofarma: “Incontri ri-avvicinati”: Health Care a FieraBologna

Dal 13 al 15 maggio a BolognaFiere torna Cosmofarma

Torna a Bologna Cosmofarma, kermesse dell'Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. Dopo l’edizione speciale di settembre “ReAzione - I valori al centro” - che è stata peraltro una delle prime a svolgersi in presenza dimostrando che è possibile, in piena sicurezza - quest’anno Cosmofarma Exhibition presenta il claim “Incontri ri-avvicinati. La sinergia al centro”. Un titolo che nasce proprio per richiamare la necessità e la ritrovata possibilità di incontrarsi e confrontarsi dopo più di due anni di emergenza sanitaria. Il Post-Covid, le nuove sfide che si trova ad affrontare il farmacista e l’intero settore, le strategie per la ripartenza, i cambiamenti che la pandemia ha portato anche nel mondo dalla farmacia, il rapporto tra farmacisti, tra farmacisti e mercato e tra farmacisti e clienti, saranno infatti affrontati in ogni loro accezione. Organizzata da BOS srl, Cosmofarma punta dunque a sottolineare l’importanza della sinergia, l’unione delle forze, l’integrazione delle competenze e si svolge in contemporanea il 13 maggio con un’altra importante manifestazione, Exposanità, mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza (11 - 13 maggio) sempre nel quartiere fieristico bolognese.

Appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico, Cosmofarma chiama dunque farmacisti, operatori del settore del benessere, docenti e ricercatori a partecipare a una manifestazione fieristica che è contemporaneamente una vetrina di nuovi prodotti, un momento di business e una chance d’incontro come pure una grande opportunità di formazione e informazione grazie a un ricco calendario di convegni suddivisi in tre filoni principali: scientifico, con workshop e incontri dai contenuti innovativi grazie al coinvolgimento di medici ed esperti del settore; manageriale, con aggiornamenti sullo scenario, la gestione e il mondo digitale a servizio della farmacia; istituzionale, con approfondimenti politici, economici e legislativi del settore.

Si confermano gli appuntamenti più attesi come la Cosmofarma Business Conference, l’incontro di ampio respiro, uno spazio per affrontare il futuro della farmacia che verrà indagato dal punto di vista istituzionale, economico, sociologico e dell’innovazione digitale; il convegno istituzionale promosso da FOFI, Federfarma, Utifar e Fondazione Cannavò, patrocinatori della manifestazione, che costituisce un momento di confronto e riflessione per indirizzare il farmacista nello svolgimento della sua professione.

Atri eventi più tecnici: Barometro Farmacia, analisi sul mondo della farmacia in collaborazione con Doxapharma, che propone anche un nuovo format sulla percezione delle farmacie da parte dei consumatori; la Nutraceuticals Conference dedicata a integrazione alimentare e nutraceutica, con un focus sui rapporti tra nutraceutica e sintomi correlati a Long-Term Covid e post-Covid, come pure il Cosmetic Summit, concentrato sulla cosmetica in farmacia con approfondimenti sui trend e sugli scenari futuri. Anche qui ci si concentrerà su alcuni temi di grande attualità con professionisti e opinion leader che rifletteranno su inclusività, etnocosmesi e silver beauty ovvero il sempre maggiore interesse verso la cura della persona da parte del target senior.