BPER Banca, organizzato un convegno dedicato a PMI e mercato dei capitali

Gli scatti d'Affari

Mandelli (Bper Banca): "Entrare nel mercato dei capitali è una sfida per le imprese"

Si è tenuto ieri pomeriggio a Padova il convegno "Imprese e mercato dei capitali: un'opportunità per crescere" organizzato da BPER Banca in collaborazione con lo studio LS Lexjus Sinacta. Durante l'evento, tenutosi presso il Caffè storico Pedrocchi, gli esperti hanno parlato dell'importanza del mercato dei capitali per le PMI e del supporto che BPER Banca offre alle imprese che vogliono quotarsi in borsa.

A tal proposito è intervenuto Marco Mandelli, Responsabile Direzione Corporate & Investment Banking di Bper Banca, che ha dichiarato: "BPER Banca oggi può garantire un’offerta completa di servizi alle PMI nell’ambito di processi di strutturazione, collocamento e quotazione di strumenti finanziari di equity e debito. Le unità dedicate sono in grado di affiancare le imprese non solo in fase di quotazione, ma anche nelle fasi successive attraverso una consulenza specialistica e costante, ritagliata sulle specifiche esigenze del cliente, grazie ad un team di professionisti qualificati, che vantano una solida esperienza sul mercato dei capitali e rapporti consolidati con gli investitori italiani ed esteri".