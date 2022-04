Maire Tecnimont: Di Amato confermato presidente, Folgierio Ceo

Maire Tecnimont, via libera alla distribuzione di un dividendo complessivo di 60 milioni

Inoltre è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2022-2024 composto da nove amministratori, di cui cinque indipendenti. Fabrizio Di Amato è stato confermato presidente, gli altri membri del consiglio sono: Pierroberto Folgiero, Gabriella Chersicla, Francesca Isgrò, Cristina Finocchi Mahne, Luigi Alfieri, Stefano Fiorini e Paolo Alberto De Angelis, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Glv Capital, e Maurizia Squinzi, tratta dalla lista di minoranza presentata da alcuni azionisti investitori istituzionali. L'assemblea ha inoltre nominato il nuovo collegio sindacale composto da: Francesco Fallacara (presidente), Andrea Bonelli e Marilena Cederna.

L'assemblea di Maire Tecnimont, inoltre, ha deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, secondo le modalità proposte nella relazione del consiglio di amministrazione. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa fino a un ammontare massimo di 10.000.000 azioni ordinarie, pari al 3,04% delle azioni attualmente in circolazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata al fine di consentire alla società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale in forza per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del regolamento UE 596/2014 e per l'attività di sostegno della liquidità del mercato di cui alla prassi ammessa dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nonchè per la provvista di azioni proprie a servizio dei piani di compensi o di incentivazione basati su azioni Maire Tecnimont adottati dalla societa' ai sensi dell'art. 114-bis del Tuf.