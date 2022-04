Luiss, la guerra in Ucraina: politica, economia e comunicazione

Gli scatti d'Affari

Nel Campus Luiss a Roma, l'incontro “La guerra in Ucraina: politica, economia, comunicazione”

Allo scopo di capire come cambiano e come si articolano tre settori fondamentali della società come politica, economia e comunicazione, si è tenuto ieri 8 aprile l’incontro “La guerra in Ucraina: politica, economia, comunicazione” al The Dome 2, Campus Luiss a Roma. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della Terza Edizione del Master di II Livello in Comunicazione e Marketing Politico ed Istituzionale. Tra i tanti partecipanti, su scenari geopolitici e geoeconomici, sono intervenuti: Valentina Meliciani, Direttrice Luiss School of European Political Economy; Giovanni Orsina, Direttore Luiss School of Government, e Chiara Cordoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia.