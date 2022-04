Chi semina, tramanda: "Coltivatori di Emozioni", scopri il progetto

Custodire il patrimonio agroalimentare italiano, promuovere il lavoro e l’inclusione, salvare i piccoli borghi dall’abbandono e aiutare l’ambiente. Non sono ambizioni ma l’impegno che Coltivatori di Emozioni condivide con aziende, imprese e privati cittadini. Oltre 100 i progetti di sostegno agli agricoltori conclusi con successo fino al 2021.

Coltivatori di Emozioni è una community animata da valori profondi e da obiettivi chiari e definiti. Ambienti naturali da preservare, cambiamenti climatici da combattere: al centro, l’uomo e la consapevolezza che tornare a prendersi cura della ‘terra’ sia l’unica via per tracciare il futuro e lasciare alle generazioni che verranno, tutto ciò di cui si è goduto fin qui.

Aria pulita, cieli azzurri e una terra generosa; se è quello che desiderate per i vostri figli, allora siete anche voi ‘coltivatori di emozioni’.





Entrare nel mondo di Coltivatori di Emozioni significa scoprire che ognuno di noi, con un piccolo gesto, può contribuire a tutelare la ricchezza agroalimentare italiana e diffondere i valori della sostenibilità ambientale.

Una filosofia che accomuna cittadini e aziende che sostengono gli agricoltori impegnati nella promozione dei prodotti della terra e nella salvaguardia delle identità territoriali.

Il progetto di sostenibilità di Coltivatori di Emozioni, incentrato sul sostegno ai piccoli produttori agricoli, ha come mission il recupero delle tradizioni contadine in via di estinzione e il ripopolamento delle zone a rischio di abbandono per riattivare le microeconomie locali e innalzare il livello di benessere nelle realtà rurali.

Come funziona? È possibile sostenere piccole aziende agricole o produzioni identitarie dei territori, selezionate da Coltivatori di Emozioni secondo un Disciplinare di qualità. Obiettivo del sostegno è il completamento di un progetto specifico dell’agricoltore come la semina, la raccolta, la smielatura o qualsiasi altra attività necessaria alla filiera produttiva. Il ‘semino’ è la misura del contributo che concorre al completamento dei singoli progetti agricoli.

Sul sito www.coltivatoridiemozioni.com si scopre come anche le imprese possono sostenere questi piccoli agricoltori, veri custodi di antiche tradizioni agricole.

Per sostenere le aziende agricole, spesso a conduzione familiare e, altrettanto spesso, site in piccoli borghi, le imprese dispongono di vari strumenti: dalle box di prodotti alle experience passando da iniziative ed eventi, anche tailor made, pianificate insieme al team di Coltivatori di Emozioni. Un’opportunità unica per contribuire alla valorizzazione delle numerosissime biodiversità agroalimentari di cui l’Italia è custode.

Tramite il sostegno ai piccoli produttori agricoli, aziende e imprese possono, così, veder crescere il proprio rating ESG, l’indice che misura l’impegno in termini di sostenibilità di un’impresa e che è diventato oggi fondamentale per presentarsi agli investitori nella veste migliore.

Uno strumento in più a disposizione di aziende e imprese: la ‘Box Semina’

Si chiama ‘Semina’ ed è la nuova box realizzata in un nuovo packaging completamente compostabile. All’interno si potrà posizionare della terra e mettere a dimora dei semi; la nuova box di Coltivatori di Emozioni si trasforma, così, in un piccolo e delizioso orto.

Box Semina contiene un simpatico green kit: un sacchetto con semini di melograno (pianta simbolo dell’abbondanza e della prosperità), gli utensili per coltivare, un attestato di partecipazione al progetto di Coltivatori di Emozioni e un codice personale da inserire sul portale per scegliere chi sostenere tra gli oltre 50 agricoltori aderente alla rete.

Il packaging è costituito da materiali di origine organica e può essere utilizzato per realizzare un orto aziendale o domestico; in seguito, tramite compostaggio, può trasformarsi in una nuova risorsa, riducendo l’impatto ambientale secondo i valori della bioeconomia circolare. Il cofanetto di cartone compostabile è già predisposto per accogliere i semini di melograno, e, con poca terra, si possono far germogliare le piantine in attesa di essere messe a dimora nel terreno.





Le aziende che sposano quest’importante progetto di sostenibilità potranno decidere, poi, di abbellire gli spazi comuni per il benessere dei lavoratori oppure potranno donare gli alberelli ad una scuola, ad un parco o ai giardini pubblici.

Vieni a seminare con noi!

Un’altra proposta di Coltivatori di Emozioni, sempre rivolta alle imprese, è “Vieni a seminare con noi!”, un’iniziativa esclusiva durante la quale un’azienda può organizzare un’attività di Team Building o un piacevole Family Day per i propri collaboratori e clienti, che hanno l’opportunità di trascorrere una giornata a contatto con la natura presso una delle aziende agricole della rete, dedicandosi alla piantumazione e alle attività agricole. Gli ospiti possono imparare le tecniche di preparazione del terreno, le modalità e i tempi della semina e creare il proprio orto in un’area riservata, oppure effettuare la semina in vasi che poi possono portare a casa per continuare a seguire da vicino la crescita delle piantine. La giornata include un percorso nell’orto o nelle risaie, dove assistere alle tecniche di coltivazione naturale e si chiude con un pic-nic con prodotti del territorio.

Per questa iniziativa, le aziende possono concordare il periodo e le modalità di svolgimento dell’esperienza “Vieni a seminare con noi!” che potrà tenersi nei periodi di semina annuali anche in concomitanza con le prossime Giornate Mondiali della Terra il 22 aprile e dell’Ambiente il 5 giugno.

Sul sito di Coltivatori di Emozioni, privati e aziende possono prenotare le experience, momenti esclusivi da vivere insieme agli agricoltori, scoprendo le bellezze e le antiche tradizioni italiane: dalla ricerca dei tartufi alla raccolta dello zafferano, da un giorno da pastore al trekking tra i vigneti. La partnership con l’associazione “I borghi più belli d’Italia” allarga l’esperienza ad alcune località di rara bellezza.

Tutte le info su info@coltivatoridiemozioni.com.

