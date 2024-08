Milano-Cortina, Salvini in visita al cantiere dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, destinato a diventare il Villaggio Olimpico e Paralimpico per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Questa visita ha permesso di fare il punto sui lavori, che avanzano spediti verso la consegna prevista per luglio 2025. Il progetto, sostenuto da fondi privati e promosso da Coima insieme a Covivio e Prada Holding, trasformerà l’area in uno studentato con 1700 posti letto, il più grande d'Italia.

Rigenerazione urbana: il futuro di Porta Romana

La riqualificazione dell’area include anche il restauro di due edifici storici, la Squadra Rialzo e il 'Basilico', simboli della memoria ferroviaria e del celebre fotografo Gabriele Basilico. Porta Romana è parte di un vasto piano di rigenerazione urbana che coinvolge sette ex scali ferroviari dismessi a Milano, un progetto ambizioso che si estenderà per i prossimi 20 anni, segnando una delle più grandi trasformazioni urbane in Europa.