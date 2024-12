Ramy, due testimoni alle Iene: "I carabinieri hanno cancellato dei video"

Due testimoni anonimi hanno raccontato a Le Iene, durante la puntata andata in onda nella serata di domenica 1 dicembre, la loro versione sull'incidente che è costato la vita a Ramy Elgaml, il 19enne deceduto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica scorsi a Milano. I testimoni, che dichiarano di non conoscere Ramy, hanno sostenuto che il mezzo su cui viaggiava il ragazzo non sarebbe scivolato, ma sarebbe stato urtato dall’auto delle forze dell’ordine.

Il testimone: "Ramy, ho fatto dei video ma i carabinieri me li hanno cancellati"

“Stavamo tornando da una discoteca. Abbiamo visto tutto, i carabinieri li hanno presi da dietro. Ho cominciato a fare tantissimi video. Un video mi è stato cancellato da un carabiniere. Poi ho fatto tanti altri video e mi sono stati cancellati da altri due carabinieri,” ha raccontato uno dei presunti testimoni oculari.

Sulla dinamica dell’incidente si sono espressi anche alcuni amici di Ramy, sempre intervistati da Le Iene. “Lo avrà fatto accidentalmente, ma allora perché cercare di occultare le prove?” hanno dichiarato, riferendosi ai presunti tentativi di eliminare i video. Secondo il gruppo, “i mezzi per sistemare le strade” sarebbero addirittura arrivati “prima dei mezzi di soccorso”.

La fidanzata di Ramy: "Non era un rapinatore, lavorava dalle 6 del mattino"

Tra le testimonianze raccolte, anche quella di Nada, la fidanzata di Ramy. Come numerosi amici del ragazzo, ha negato categoricamente che il giovane fosse un rapinatore. “Lavorava dalle 6 del mattino alle 6 del pomeriggio,” ha detto Nada. “Io mi sento più italiana che marocchina. Ramy uguale, si sentiva italiano.” La vicenda, resa ancora più controversa dalle accuse di occultamento delle prove, continua a sollevare interrogativi sulla dinamica dell’incidente e sull’operato delle forze dell’ordine.

