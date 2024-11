Milano, crisi da sovraindebitamento: sempre più famiglie e imprese chiedono aiuto

Cresce l'allarme legato al sovraindebitamento, una piaga che coinvolge circa 5milioni di famiglie e piccole imprese in Italia, molte delle quali concentrate in Lombardia. Per affrontare questa emergenza, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, la Fondazione Welfare Ambrosiano e la Rete Italiana di Microfinanza hanno organizzato un incontro dal titolo “Sovraindebitamento e comunità: costruire nuovi modelli di intervento”. Svoltosi presso Palazzo Turati, l’evento ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e membri della società civile, che hanno discusso soluzioni per contrastare il fenomeno e favorire l’inclusione sociale. Secondo i dati della Camera Arbitrale di Milano, che dal 2017 gestisce le istanze di composizione delle crisi, le richieste di supporto sono in costante crescita. Nei primi dieci mesi del 2024 si è registrato un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con Milano che rappresenta il 23% delle domande presentate.

Un welfare innovativo per ridare stabilità economica e sociale

Dietro ai numeri del sovraindebitamento si celano storie di fragilità economica e sociale. La Fondazione Welfare Ambrosiano, in collaborazione con la Camera di Commercio e altri partner, ha ideato un modello di intervento multidisciplinare che punta a trasformare il welfare in un motore di rinascita per famiglie e piccoli imprenditori in difficoltà. L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti concreti per ripartire, dall’accesso al microcredito al supporto professionale. Massimo Ferlini, presidente della Fondazione, sottolinea l'importanza di “costruire un sistema capace di garantire inclusione e stabilità a lungo termine”. Sergio Rossi, vice segretario generale della Camera di Commercio, aggiunge che “progetti come questi coniugano sviluppo economico e coesione sociale”. Mentre la Camera Arbitrale di Milano prevede un incremento del 9% delle istanze entro fine anno, gli sforzi si concentrano anche sulla prevenzione delle crisi, per diffondere una cultura di consapevolezza finanziaria e costruire un futuro più stabile per tutti.

