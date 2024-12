Milano: dal Consiglio via libera al bilancio di previsione da 3,9 miliardi

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato con 26 voti favorevoli, 6 contrari e 0 astenuti, e il voto contrario dell'opposizione, il Bilancio di previsione da 3,9 miliardi di euro di spesa corrente per il 2025. Approvato col bilancio un pacchetto da 1.2 milioni di euro del Pd per giovani, casa e sport. Con la manovra, presentata dall'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, e varata dalla giunta di Palazzo Marino il 7 novembre scorso, l'Amministrazione finanzia con risorse proprie un aumento di budget per la sicurezza, il welfare e l'educazione, prevede la realizzazione di alloggi per l'affitto a prezzo calmierato e compensa il taglio di spesa agli enti locali previsto dalla Legge finanziaria.

Pronto per essere adottato il piano delle assunzioni

Grazie all'approvazione dei documenti economici e finanziari prima della pausa natalizia, il Comune di Milano fin dall'inizio del prossimo anno potra' adottare il Piano delle assunzioni concordato con i sindacati e procedere con i programmi di investimento, evitando i limiti che, fino al 2022, hanno caratterizzato i bilanci previsionali varati ad anno fiscale gia' in corso. Con un incremento di budget di 146 milioni di euro rispetto al 2024, l'Amministrazione coprira' le maggiori spese legate all'entrata in funzione dell'intera linea della M4, all'impatto dell'inflazione e alla tutela delle parti piu' deboli della societa'.

Gli incrementi strategici di spesa approvati dall'Aula riguardano in particolare il Welfare (+ 5 milioni di euro), i servizi scolastici ed educativi (+ 6,7 milioni) e la sicurezza della citta' (+ 4 milioni), mentre per le assunzioni e gli adeguamenti salariali vengono stanziati 20 milioni di euro. La maggior parte delle coperture finanziarie sono assicurate dalle entrate proprie non tributarie dell'ente, generate da varie azioni come la migliore messa a reddito del patrimonio pubblico e la distribuzione dei dividendi delle societa' partecipate.

Conte: "Approvare la manovra prima di fine anno è una scelta politica ed economica"

"Come lo scorso anno, in cui abbiamo approvato il bilancio di previsione il 21 dicembre, confermiamo oggi quella che vorremmo diventasse una tradizione - afferma l'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte -approvare la manovra prima della fine dell'anno e' una scelta politica, economica e finanziaria che consente una gestione ordinata dei conti e una tempestiva programmazione degli investimenti. In un contesto economico complicato, caratterizzato da tagli e scelte del governo che penalizzano le amministrazioni locali, adottiamo un bilancio che investe nelle priorita' dei milanesi e nei servizi che promuovono una citta' piu' giusta e piu' sicura, affrontando le sfide e le trasformazioni sociali e ambientali".

Sul fronte degli investimenti, trovano copertura i prolungamenti delle metropolitane, le nuove strutture culturali, come il Museo del Novecento e la Beic, e il rafforzamento delle opere di riqualificazione degli spazi pubblici, anche grazie al partenariato pubblico privato. I Fondi europei continuano ad avere un ruolo centrale: il Pnrr, che ha impegnato per Milano circa un miliardo di euro su 95 interventi, vede nella sua fase esecutiva 20 progetti gia' completati, 67 in fase di realizzazione e 8 in fase di progettazione. "Questo bilancio, pianificato con rigore e controllo della spesa, presenta un corposo piano di investimenti su casa, trasporti, rigenerazione urbana e cultura e offre alla citta' le carte in regola per affrontare le sfide future in scenari complessi", conclude Conte.

