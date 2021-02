Milano dedica un giardino a Fratel Ettore Boschini

Un giardino dedicato a Fratel Ettore Boschini, religioso dell'ordine dei Camilliani di cui e' stata aperta la causa di beatificazione. L'aula del Consiglio comunale ha approvato ieri la mozione a firma del consigliere della Lega, Gabriele Abbiati. Grazie all'impegno di Fratel Ettore in favore dei poveri e degli ultimi e' nato anni fa il primo rifugio per l'accoglienza in un tunnel sotto la Stazione Centrale. La mozione impegna il sindaco e la giunta a intitolargli "un luogo simbolo, che potrebbe essere il giardino posto in Viale Stelvio angolo Via Paolo Bassi, prospicente alla Clinica Pio X e attualmente denominato solo Parco Viale Stelvio' che possa ricordarlo come merita"