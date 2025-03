Milano Design Week 2025, Salone del Mobile dall'8 al 13 aprile: tutto quello che c'è da sapere

Milano si trasforma dall'8 al 13 aprile 2025 in un laboratorio di creatività. Settimana in cui architetti, designer, addetti ai lavori o semplici curiosi scoprono da un lato le novità dei più importanti brand del settore dell’arredamento e del design al Salone del Mobile, dall’altro installazioni immersive, mostre, cockail e feste per il Fuorisalone (QUI IL LINK ALLA GUIDA DI AFFARI AL FUORISALONE 2025). Come ogni anno questa settimana è un’opportunità per scoprire anche luoghi in disuso o generalmente chiusi al pubblico.

La manifestazione nata nel 1961 giunge quest’anno alla sua 63esima edizione, con una fitta agenda di eventi previsti da martedì 8 a domenica 13 aprile. Il Salone si terrà come di consueto negli spazi di Rho Fiera, ospitando oltre 2mila espositori da quasi 40 paesi. Forte la presenza di giovani creativi con 700 designer under 35 e 20 scuole e università di design e architettura coinvolte.

Il tema scelto dagli organizzatori per l’edizione 2025 è "Thought for Humans", l'obiettivo è quindi evidenziare lo stretto legame tra oggetti ed essere umano, focus sui concetti di arredo, corpo e sostenibilità.

Solo gli addetti ai lavori (architetti e designer, buyer, decoratori d’interni, distributori e rivenditori, esportatori e importatori) possono accedere al Salone dall’8 al 13 aprile, aperto al pubblico sabato 12 e domenica 13. Per gli studenti anche venerdì 11 aprile. Diversamente dagli eventi del Fuorisalone, a ingresso gratuito (alcuni su invito), per poter accedere al Salone del Mobile bisogna acquistare il biglietto. Le tariffe prevedono per il pubblico (due giorni): 35 euro in prevendita, 40 euro dal 5 aprile, 50 euro in cassa, per gli peratori del settore: da 40 euro (ingresso singolo) a 85 euro (abbonamento) e per gli studenti: 25 euro.

Non solo design e architettura. Le installazioni di Sorrentino e Wilson, l'omaggio a Lynch

Oltre alle centinaia di padiglioni con le innovazioni della design industry, nuovi trend e visioni creative, il Salone del Mobile 2025 offre un ricco programma culturale di incontri e mostre con protagonisti d’eccezione, tra cui Paolo Sorrentino, Robert Wilson e Pierre-Yves Rochon.

Nei padiglioni 22-24 è ospitata "La dolce attesa", progetto-installazione del regista Paolo Sorrentino: si tratta di una sala d’aspetto di un ospedale dove il tempo scorre in uno spazio atemporale, un ponte tra presente e futuro, può essere un vuoto da riempire come un'opportunità da accogliere. L’allestimento è opera di Margherita Palli. Il regista sarà presente per un incontro con il pubblico sabato 12 aprile dalle 11.

Ai padiglioni 13-15 si può apprezzare "Villa Héritage", opera dell’architetto Pierre-Yves Rochon, specializzato nella progettazione hotel e ristoranti di lusso. Il progetto è caratterizzato da un susseguirsi di stanze a pianta quadrata, l’installazione invita i visitatori a intraprendere un percorso immersivo tramite spazi scenografici e teatrali, caratterizzati da velluti pomposi, carte da parati preziose e lampadari di cristallo.

Robert Wilson con "Mother" rende invece omaggio alla Pietà Rondanini, il capolavoro mai completato di Michelangelo. Situato, questa volta, fuori da Rho Fiera, nella sala dell’ospedale spagnolo al Castello Sforzesco.

Imperdibili poi "Le stanze oniriche di David Lynch" al Salone, installazione curata da Anonio Monda. L’opera, intitolata"Interiors by David Lynch. A Thinking Room", porta la firma del celebre regista dell’inconscio, recentemente scomparso. Il progetto si può trovare nei padiglioni 5 e 7. Si tratta di due stanze speculari, identiche, delle "stanze del pensiero" da percepire come porte simboliche da oltrepassare "per immergersi nella Manifestazione".

Questo è inoltre l’anno di Euroluce, dopo l’Eurocucina scorso. Il 10 e l’11 aprile debutta quindi la prima edizione di The Euroluce International Lighting Forum, lo spazio è dedicato all’illuminazione e alla progettazione della luce. Si esplorerà il futuro del light design, facendo leva sui temi della tecnologia, la sostenibilità e l'innovazione. Più 300 le aziende coinvolte.