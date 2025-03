Milano Design Week 2025: tutti gli appuntamenti imperdibili del Fuorisalone

Milano si prepara ad accogliere dal 7 al 13 aprile 2025 la Design Week 2025. Tra Salone del Mobile e Fuorisalone, una settimana all'insegna della creatività. Protagonisti arredamento e design con le novità più importanti del settore al Salone in Fiera Milano Rho (QUI LA GUIDA DI AFFARI), ma anche i cockail le feste, le installazioni e le proposte culturali che fioriscono in città per il Fuorisalone.

Come il programma del Salone del Mobile, anche quello del Fuorisalone è decisamente fitto, tra appuntamenti, installazioni e anteprime sulle nuove tendenze del design. Il tema di quest’edizione, che si terrà dal 7 al 13 aprile, è "Mondi Connessi". Obiettivo è mettere in evidenza la capacità del design di creare legami tra diversi ambiti della nostra esistenza: dall’ecosistema naturale alle tecnologie emergenti, dal patrimonio culturale alle innovazioni del futuro.

Il concept è curato dalla designer Silvia Badalotti, e prende vita tramite tre immagini suggestive, generate dall’AI: Gaia (simbolo dell’essere umano universale), Net (rete tecnologica che connette ma anche disorienta), Fluid (raffigurazione della natura delicata e vitale). Queste immagini dialogano tra loro, indicano come ogni scelta sia un tassello di un sistema interconnesso.

I distretti protagonisti di questa edizione del Fuorisalone includono: Brera Design District, Zona Tortona, 5VIE, Isola Design Festival, Durini Design District e Porta Venezia Design District. Scopriamo alcuni dei principali eventi ed appuntamenti.

Brera Design District

Il distretto propone quasi 200 appuntamenti, quest’anno è la 16esima edizione della Brera Design Week. Tra gli appuntamenti attesi l’installazione luminosa a Palazzo Landriani (via Borgonuovo 25) del designer giapponese Tokujin Yoshioka che presenta "Frozen".

Nei Chiostri di San Simpliciano (piazza Paolo VI) viene ospitata una mostra di Gucci, "Bamboo Encounters", curata da studio 2050+. Riguarda il ruolo del bambù nel mondo del design.

Nel Brera Design Apartment è presentato poi un allestimento firmato Zanellato/Bortoloto, cui si può accedere solo su invito. Hermes presenta poi un’installazione negli spazi de La Pelota (via Palermo 10, fuori da Design District).

Gli appuntamenti in Tortona

In zona Tortona il Fuorisalone è organizzaato in Tortona Design Week e Tortona Rocks. La zona, storicamente tra le più affollate durante questa settimana, presenta progetti sia di marchi affermati, come Ikea e Iqos, ma anche brand di nicchia e realtà artistiche e artigianali ancora in evoluzione.

Quest’anno è messo in evidenza il ruolo centrale di tecnologia e sostenibilità nella ridefinizione del panorama del design. I pezzi di design non vengono progettati solo in un’ottica estetica e funzionale, al momento questa realtà combina creatività, impatto ambientale e innovazione sociale. Presenti nel quartiere anche installazioni interattive ed esperienze multisensoriali.

Tra gli appuntamenti in agenda "Connected Sensations" di Ploom, esperienza immersiva che racconta il design come espressione emotiva, il focus qui è sul design esperienziale: coinvolti i visitatori in un viaggio ch esalta la connessione tra tecnologia e percezione.

Con "Foret des Signes - Conception pour Benin" il design si fa strumento di cambiamento sociale, l’iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico su tematiche come povertà e responsabilità sociale.

Tanti, poi, gli altri protgonisti che animeranno la Design Week in Tortona : Decor Lab, Garde Italy, Impefettolab, Kellogg’s Extra, Kinder Sorpresa, Lexus, Peter Linnett, Ricoh, Switzerland Global Enterprise e Zip Zone Events.

Fuorisalone nel distretto a 5VIE

5Vie Design Week si caratterizza anche questa edizione per i suoi cortili segreti, chiostri aperti in via eccezionale e installazioni suggestive. Oltre agli spazi di Palazzo Correnti in via Cesare Correnti 14 e SIAM in via Santa Marta 18, avrà un nuovo spot alle Cavallerizze di via Olona 4, all’interno del museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Casa Ornella e Laboratorio Paravicini sicuramente tra gli spazi da non pedere, si aggiungono poi alcune new entry come la collezione "Droulers" delle gemelle Nathalie e Virginie Droulers, che debuttano quest’anno con otto diverse tipologie di arredi e complementi realizzati con materiali inusuali (su appuntamento).

Isola Design Festival

Per la nona edizione il quartiere Isola riceve l’Isola Design Festival. Il cuore di questa edizione è il BasicVillage, in via dell’Aprica 12, a pochi passi dall’ex deposito ferroviario di Scalo Farini.

E’ negli spazi di un'ex fabbrica di inizio XX secolo che prende vita "Conscious Objects", una mostra colletiva multisensoriale che prevede l’interazione con “giocosi” oggetti.

Nello showroom del BasicVillage si può poi andare a vedere la "Very Simple Kitchen", una cucina unica e super colorata, progettata in collaborazione con l’artista Alex Proba.

Presente poi l’Isola Design Gallery, l’abituale esposizione di design da collezione.

I brand di design più influenti al Durini Design District

Il Durini Design District quest’anno rinnova il suo nome in DDDESIGN (DDD). E’ "Materia" il tema scelto da DDD per la prossima Design Week: uno stimolo a esplorare come il design non sia solo forma, ma anche materia, elemento fondamentale per creare prodotti che siano funzionali e significativi.

Qui alcuni dei più prestigiosi brand del design presenteranno nei loro showroom le novità proposte del 2025. Tra gli altri: Arclinea, Barovier&Toso, De Castelli, Ethimo, Gallotti&Radice, Listone Giordano, Marazzi, Molteni|Dada, Natuzzi, Porro, Roche Bobois

Porta Venezia Design District

In Porta Venezia Google presenta nel Garage 21 (via Archimede 2) "Making the Invisible Visible" di Lachlan Turczan, l’artista della luce e dell’acqua, per Lavazza il progetto site-specific "Source of Pleasure" della designer brasiliana Juliana Lima Vasconcellos nel cortile del Palazzo del Senato, che esplora l’universo del caffè stimolando tutti i sensi.

Immancabile poi la tradizionale tappa presso l’Istituto dei Ciechi. Quest’anno WonderGlass & Calico Wallpaper presentano l’installazione di Vincent Van Duysen e Ronan Bouroullec che trasforma vetro e carta in strumenti di narrazione. Il vetro la fa da padrona anche nella mostra di 6:AM "Two-Fold Silence", situata negli storici ex bagni pubblici della piscina Cozzi, per l’occasione aperta al pubblico anche la zona delle docce.



