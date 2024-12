Milano, dirigente comunale investe bimba di tre anni e scappa: arrestato

Sarebbe un dirigente del Comune di Milano l'uomo che nel pomeriggio di martedì 17 dicembre è stato arrestato dalla Polizia locale per omissione di soccorso dopo aver travolto una carrozzina con una bambina di tre anni a bordo e non essersi fermato. Lo riferisce il quotidiano Il Giorno. I fatti sono avvenuti in piazza Durante, zona Casoretto. La piccola ha riportato traumi e contusioni al viso ed è stata portata in ospedale non in pericolo di vita. La madre, originaria del Bangladesh, è illesa.

Il 61enne è divenuto dirigente comunale nel marzo 2022, con un incarico nel settore delle politiche per l’abitare. Era tuttavia da poco passato alla direzione appalti, ma sarebbe stato anche sospeso dal servizio in tempi molto recenti.

