Automobilista 93enne morta schiacciata tra la sua vettura il montacarichi

Tragedia a Milano, dove una donna di 93 anni, originaria di Roma, ha perso la vita in un parcheggio automatizzato di via Santa Sofia 8. L’anziana è rimasta schiacciata tra la sua auto, una Suzuki Ignis, e il sistema di sollevamento di un montacarichi per auto, un impianto di ultima generazione utilizzato nei garage automatizzati.

L’allarme è scattato alle 20:47 di venerdì 14 marzo, ma quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto hanno dovuto attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero del corpo. L’incidente si è verificato al piano terra, all’interno di un tunnel di accesso dove le vetture vengono posizionate prima di essere sollevate ai piani superiori. La donna è rimasta incastrata tra il veicolo e una parte del montacarichi, perdendo la vita sul colpo.

Le immagini della videosorveglianza e il gesto improvviso dell'anziana

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, sono affidate alla Polizia di Stato, che ha acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza del parcheggio. Le immagini mostrerebbero l’anziana mentre, dopo aver posizionato correttamente l’auto all’interno dell’ascensore, esce dal veicolo e si allontana. Tuttavia, poco dopo, tenta di rientrare nell’abitacolo scavalcando una rete o un cancello di sicurezza. Proprio in quell’istante, il sistema si attiva e la donna rimane fatalmente incastrata.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire perché l’ascensore si sia avviato mentre la vittima si trovava ancora nelle vicinanze e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste per questo tipo di impianti.

