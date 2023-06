Milano, donna in bici di 60 anni investita da una betoniera: è gravissima

Milano, donna in bici di 60 anni investita da betoniera: è gravissima

Una donna di 60 anni e' stata investita in bicicletta da una betoniera in piazza Durante a Milano. E' successo poco dopo le 9.15. La donna dopo essere stata rianimata sul posto dal personale del 118 e' stato trasportata in codice rosso in pericolo di vita al Policlinico. Da una prima ricostruzione della Polizia locale sembra che il mezzo pesante proveniente da via Predabissi abbia svoltato a destra su piazza Durante direzione via Leoncavallo. La bicicletta condotta dalla donna invece stava andando dritta.

Due mesi fa lo scontro fatale tra una betoniera e una ciclista 39enne

Risale ad appena due mesi fa il tragico investimento da parte di una betoniera di una ciclista di 39 anni in Porta Vittoria: in quella circostanza la donna aveva perso la vita aprendo un dibattito sulla sicurezza dei ciclisti in città.