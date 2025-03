Milano, donna morta in casa: l'autopsia rivela il soffocamento: arrestato il figlio

Sembrava una morte naturale a seguito di una caduta, l'autopsia ha rivelato che la donna era stata soffocata. E oggi si è giunti all'arresto del figlio 48enne della 75enne residente a Milano in via Wildt e trovata senza vita il 13 gennaio. L'accusa per il figlio è di omicidio volontario e maltrattamenti. Dopo un bonifico da conto a conto l'uomo avrebbe prelevato circa 30mila euro dell'anziana.

Era stato proprio il 48enne a chiamare il 112, raccontando che la donna era caduta. Ma l'orario indicato ed altri elementi non avevano convinto del tutto gli inquirenti. Erano inoltre state raccolte segnalazioni relative ad alcune liti tra madre e figlio, che da poco era tornato a vivere con il genitore dopo la separazione. Quindi i dubbi legati all'operazione bancaria sospetta. Infine l'autopsia, che ha rivelato il soffocamento.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO