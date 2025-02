Milano, donna scomparsa da giorni: appello delle amiche per ritrovarla

Jhoanna Nataly Quintanilla, 40 anni, è scomparsa a Milano da venerdì 24 gennaio. La donna, di origini salvadoregne, non ha parenti in Italia e l'allarme è stato lanciato dalle amiche, che da giorni non hanno sue notizie.

L’associazione Penelope Lombardia ha diffuso un appello sui social: "Jhoanna si è allontanata da diversi giorni, non ha famiglia in Italia e le amiche non riescono a mettersi in contatto con lei. Chiunque abbia informazioni ci contatti (380.7814931) o avverta le forze dell’ordine”.

L’ultima volta è stata vista in zona Bicocca, precisamente in viale Sarca. Alta 1.60 metri, pesa circa 65 kg, ha capelli biondi e occhi castano scuro. Non si conosce l'abbigliamento che indossava al momento della scomparsa e il suo telefono risulta spento. Le ricerche sono in corso, con il coinvolgimento anche dei carabinieri. Si teme possa trovarsi in difficoltà.

