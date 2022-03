Milano, due operai cadono da un traliccio: 33enne morto

Incidente sul lavoro, con un operaio morto, a Biassono, in provincia di Milano. E' accaduto in un cantiere in via delle Industrie. Dalle prime informazioni di Areu, due operai sarebbero precipitati da un traliccio durante un intervento di manutenzione. Uno dei due, 33enne, ha riportato traumi multipli. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. E' invece rimasto lievemente ferito l'altro operaio, 26enne, portato in codice verde all'ospedale di Desio.

