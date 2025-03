Da è oggi possibile fare il passaporto in Posta anche a Milano e provincia

Milano e provincia: al via il passaporto anche in Posta

A partire da oggi martedì 18 marzo è possibile completare l'operazione per creare il passaporto anche alle Poste. Il contratto tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno consente di svolgere l'intera procedura negli uffici postali semplicemente prenotando un appuntamento e presentandosi poi allo sportello per svolgere l'operazione. L'iniziativa - come riportato anch da ANSA - è stata presentata dai rappresentanti di Poste Italiane nell'ufficio postale storico in Cordusio, assieme della assessora ai Servizi civici e generali del Comune di Milano, Gaia Romani, e al dirigente della Polizia amministrativa della Questura di Milano, Roberto Guida.

Si tratta di un'operazione già avviata in altre città italiane, verrà estesa gradualmente a tutto il Paese. Oggi sono più di 100 gli uffici postali che hanno attivato il servizio a Milano e provincia, in provincia di Napoli 42, 124 in provincia di Bergamo e 4 in quella di Firenze. Grazie al nuovo servizio oggi sono già state presentate 39mila richieste. A Milano ad aver attivato la novità sono 12 uffici del capoluogo e in 88 dell'hinterland nei Comuni sotto i 15.000 abitanti coinvolti nel progetto Polis.

L'assessora Romani : "Il sindaco Sala è sindaco della città metropolitana ed è sempre più evidente che tutti i problemi vanno affrontati nella dimensione della città metropolitana, anche sul fronte dei servizi". Guidi - dirigente della Polizia amministrativa della questura di Milano - dichiara che: "Per le competenze e la capillarità delle Poste il Ministero ha inteso di avvalersi anche della possibilità di questa possibilità di consegna" continua poi "Ciò ovviamente non sostituisce la rete della Questura e dei commissariati ma le affianca per dare un migliore servizio". Ha anche spiegato inoltre che al momento "non abbiamo più code per la gestione delle richieste dei passaporti, grazie alla modalità di appuntamento da prenotare online e a quella per chi ha motivi di urgenza, per cui smaltiamo la richiesta in pochi giorni".

Come richiedere o rinnovare il passaporto negli uffici postali

Fare la richiesta è abbastanza intuitivo: dopo aver prenotato online un appuntamento ci si reca allo sportello, si mostra un documento di identità valido e il codice fiscale, si consegnano due fotografie e viene pagato il bollettino di 42,50 euro e la marca da bollo da 73,50 euro. Se il passaporto deve solo essere rinnovato sarà sufficiente consegnare il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio. L'operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino, come le impronte digitali, e le invierà elettronicamente agli uffici di Polizia. Si potrà scegliere di farsi spedire il nuovo passaporto alle Poste Italiane, a casa, oppure negli uffici di Polizia.

Gli uffici postali milanesi in cui è attivo il servizio

In questa prima fase gli uffici postali abilitati nel capoluogo lombardo sono 12: via Cordusio 4, via Gozzoli 51, viale Sabotino 21, piazzale Nigra, via Ripamonti 167, via Marcona, largo Corsia Dei Servi, via della Moscova 30, via Raffello Sanzio, 32, via Ortica 19, via Medeghino 16 e via Lomazzo 25. In parallelo, il servizio da oggi è disponibile anche negli 88 uffici postali nei Comuni della Città Metropolitana con meno di 15.000 abitanti coinvolti in Polis.

