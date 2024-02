Milano Fashion&Jewels, appuntamento con il futuro dal 18 al 21 febbraio

Milano Fashion&Jewels torna a raccontare le eccellenze del gioiello e dell'accessorio moda. La nuova edizione della manifestazione organizzata da Fiera Milano e in scena da domenica 18 a mercoledì 21 febbraio, si conferma vetrina esclusiva del comparto presentando le novità del settore. Un'ampia offerta internazionale, formata da 600 brand - 45% dei quali provenienti dall’estero- che qui presentano le loro originali ed innovative collezioni di accessori moda e gioielli della stagione Primavera/Estate 2024, insieme a qualche anticipazione del prossimo Autunno/Inverno 2024.

Anche in questa edizione si conferma la collaborazione con Poli.Design, una partnership che mette in luce i trend attuali e quelli upcoming grazie a due spazi incentrati sulla ricerca e le visioni di avanguardia che vanno anche oltre il confine nazionale. Il primo è Visionaires, una vera e propria mostra nella mostra che accoglie oltre 80 creazioni innovative realizzate da designer #Visionaries, nel campo del gioiello e dell’accessorio moda Il secondo, Design Direction che , con il suo un percorso immersivo, offre spunti di riflessione sull’evoluzione del costume contemporaneo per definire i fashion forecast 2026.

Molte invece le novità dell’edizione di febbraio. La prima riguarda la presenza di un Infopoint sostenibilità a cura di Cna Federmoda, che offrirà la possibilità di interloquire con esperti relativamente alle nuove normative dedicate alla raccolta differenziata dei prodotti tessili per un tessile sostenibile e circolare. Poi ci sarà l’area Exploring Sustainable Fashion, realizzata in collaborazione con SFASHION-NET, rete dedicata ai brand di moda slow, critica e indipendente. Si tratta di uno spazio-mostra che vedrà presente brand selezionati per diffondere, e mostrare attraverso esempi concreti, un nuovo modo di interpretare la moda, E ancora la presenza di un corner dedicato al Beauty&Lifestyle, realizzato in collaborazione con Imagine, la prima rivista del Retail di Profumeria, organo ufficiale della Federazione Italiana Profumieri. Una nuova area pensata per fornire gli ‘strumenti’ necessari a proporre un vero e proprio Total Look. Un’esperienza completa e dinamica di costruzione dell’immagine dove il Beauty ‘gioca’ con il Fashion in una moderna ottica di multicanalità.

E poi un ricco calendario di talk, workshop e momenti di confronto, che rappresentano un’importante occasione di crescita e condivisione per tutti gli operatori la community. Primo appuntamento da non perdere il convegno inaugurale dal titolo “Who makes my fashion accessories? La responsabilità etica e sociale nel fashion system”, con Marina Spadafora (esperta di sostenibilità, è ambasciatrice di moda etica nel mondo e coordinatrice nazionale italiana di Fashion Revolution), Antonio Franceschini (Responsabile Nazionale CNA Federmoda), Lorella Tamberi Canal , designer e fondatrice di Lorella Tamberi Canal Jewels Atelier. E con l’obiettivo di presentare uno spaccato del fashion moderno, la masterclass in partnership con Elle Italia. In questa occasione si racconteranno le tendenze che animeranno la prossima primavera-estate 2024.

Tra gli approfondimenti da segnare in agenda, quelli dedicati al funzionamento dei social network, TikTok in particolare; quello dedicato alla Creator Economy e Contenuti UGC, così come il talk che prende in analisi il Visual Social Merchandising. Confermati infine gli special shooting e le sfilate, ormai firme distintive nell’asset del salone, ritenute di fondamentale importanza dagli espositori per aumentare la loro visibilità e per orientare le loro future scelte d’acquisto.

E in un’ottica di ampliamento del business e delle ’opportunità d’ampliamento del networking, la manifestazione ha infine deciso di allinearsi con le altre fiere

del settore e con la fashion week milanese. Milano Fashion&Jewels si svolge così in concomitanza con MICAM Milano, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL Salone internazionale della pelletteria e dell’accessorio moda,

TheOneMilano, Salone Internazionale dell’Outerwear e dell’Haute-à-porter e con la settimana della moda milanese. All'insegna di un mercato moda esauriente e di una rete business sempre più solida ed ampia, è prevista inoltre la parziale sovrapposizione con Lineapelle- mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti- in scena sempre nel quartiere fieristico di Rho, ma dal 20 al 22 febbraio.