Milano, frode fiscale: sequestrati 46 milioni a FedEx

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal pm Paolo Storari, nei confronti della filiale italiana FedEx, la multinazionale americana del settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti, per l'importo complessivo di oltre 46 milioni di euro. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle con la collaborazione del settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate, hanno scoperto l'ennesima presunta complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della societa' finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.

Nell'indagine del pm Storari con la collega Valentina Mondovi' risultano indagati con l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per gli 2022 e 2023 rispettivamente due manager, una italiana e uno olandese, e la societa' stessa per la legge per la legge sulla responsabilita' amministrativa degli enti.

