Milano: furti a Eicma, arrestati quattro uomini

Durante l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori (Eicma) alla Fiera Milano di Rho, la Polizia ha fermato quattro persone coinvolte in furti ai danni di visitatori e lavoratori della manifestazione. Nel primo episodio, avvenuto giovedì scorso, due cittadini algerini di 51 e 37 anni, notati dagli agenti della Squadra Mobile per il loro comportamento sospetto nella zona ristorazione, sono stati colti in flagrante mentre cercavano di sottrarre 650 euro dallo zaino di un visitatore malese. Con una strategia ben definita, il 51enne fungeva da palo mentre il complice prelevava il denaro. Tuttavia, i poliziotti li hanno prontamente fermati e recuperato il contante, restituendolo alla vittima. Per il 51enne si tratta di una recidiva, poiché era già stato arrestato nel 2008 per un furto simile al Salone del Mobile.

Tentato furto sventato grazie all'intervento della Polizia

Due giorni dopo, sabato sera, altri due uomini, cittadini peruviani di 36 e 27 anni con precedenti, sono stati individuati dai poliziotti mentre si aggiravano furtivamente tra i padiglioni dell'Eicma. Collegati tra loro tramite auricolari, hanno tentato di impossessarsi di un borsello lasciato su un carrello presso uno stand in chiusura. Mentre il 27enne controllava l’area, il 36enne ha provato a infilare il borsello nel proprio zaino, ma è stato subito notato da uno degli addetti allo stand. L'allarme lanciato dal personale ha permesso alla polizia di intervenire rapidamente, bloccando i due prima che riuscissero a fuggire. Entrambi i ladri sono stati portati nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.