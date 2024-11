Milano, tenta furto da 150mila euro da Yves Saint Laurent spaccando la vetrina del negozio. Arrestato

Nella serata di domenica 10 novembre è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monforte un romeno di 26 anni che aveva appena tentato di svaligiare un negozio di lusso in pieno centro a Milano. Il ladro aveva sfondato la vetrina di Yves Saint Laurent in piazza San Babila facendo suonare l'allarme e aveva tra le mani un bottino per un totale di 150mila euro. Mentre cercava di uscire dal negozio è stato bloccato e arrestato dai carabinieri: aveva con sé borse, gioielli, occhiali, foulard e pochette del marchio.