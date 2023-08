Milano, gli affitti sempre più alti: crescita in picchiata rispetto a Roma

Il mese di luglio vede i prezzi e i canoni d’affitto stabili nelle due principali città italiane, anche se la crescita su base annua per gli affitti resta importante.

Anche l’accessibilità al mercato (intesa come affordability) nelle due città prese in esame si mantiene sulla scia dei precedenti mesi, con un residente che, in media, può accedere solo al 3,6% delle opzioni disponibili nella città di Milano e al 6,3% nella Capitale. Questo è quanto emerge dall’Osservatorio mensile sui mercati immobiliari di Roma e del capoluogo meneghino redatto da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader inItalia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare.In particolare, i prezzi di vendita a Milano hanno toccato la media di 5.270 euro al metro quadro,in rialzo dello 0,3% rispetto all’ultimo mese (+5,4% su base annua), mentre a Roma si sonoassestati sui 3.336 euro/mq (-0,1% nell’ultimo mese, ma anche rispetto a 12 mesi fa).

Gli affitti milanesi si attestano a 22,1 euro al metro quadro di media

Alo stesso tempo, gli affitti milanesi si attestano a 22,1 euro al metro quadro di media,mentre quelli romani si fermano a 15 euro/mq. In entrambi i casi si osserva un incremento dicirca mezzo punto percentuale sul mese, anche se crescono di più su base annua: +10% aMilano e +5,4% a Roma. I trend di domanda e offerta per la vendita Milano continua ad osservare una contrazione della domanda per gli appartamenti in vendita, pari al -7% registrato a luglio. A questo si associa un decumulo dello stock di immobili inofferta, -2,1% nello stesso periodo, in chiara controtendenza rispetto al dato annuale.Situazione simile per quanto riguarda la Capitale: gli stock si contraggono dello 0,7% a luglio,mentre la domanda si riduce del 5,9% nello stesso periodo.I trend di domanda e offerta per gli affittiGuardando al comparto delle locazioni, a Milano si assiste a un accumulo di immobili offertinell’ultimo mese, pari al +7,9% e ad un incremento della domanda nello stesso periodo, +4,5%.

Il mercato romano si comporta in modo diverso rispetto a quello meneghino

In entrambi i casi viene mantenuto il segno più su base annua, con la domanda mensile che cresceaddirittura a velocità tripla rispetto al ritmo tenuto negli ultimi 12 mesi. Il mercato romano si comporta in modo diverso rispetto a quello meneghino. In primis, nell’ultimomese si osserva un decumulo netto di quasi 5 punti percentuali degli immobili offerti inlocazione. La domanda invece viaggia a una velocità doppia rispetto a quella milanese, con il +9,4% nell’ultimo mese. Comprare casa a Roma e Milano: i quartieri che si sono rivalutati di piùI quartieri più cari delle due principali città italiane sono i rispettivi centri storici: quello delcapoluogo lombardo supera i 10.100 euro al metro quadro, quello capitolino è oltre i 7.100euro/mq.

Al di là di questo dato (per lo più atteso), il nostro Osservatorio ci rivela anche quali sono i quartieriche si sono rivalutati di più nell’ultimo anno. Nella Capitale il primato spetta a Termini, Repubblica, che si apprezza dell’11,8% in un anno(stabile sul mese) arrivando a 4.459 euro al metro quadro di media. Seguono Battistini, Torrevecchia e Appio Claudio, Capannelle, vicini nella fascia tra i 3.200 e i 3.300 euro al metroquadro di media: il primo vede i prezzi di vendita aumentare del 6,8% nell’ultimo anno, ilsecondo del 6,6%.Aventino, San Saba, Caracalla invece, oltre ad essere il secondo quartiere più caro di Romacon i suoi. 6.278 euro al metro quadro di media, è anche quello che vede i prezzi crescere dipiù nell’ultimo mese: +1,7%, nonostante sia stabile rispetto a un anno fa.

Porta Nuova è il secondo quartiere più caro in città (e in Italia) con 9.958 euro

Per quanto riguarda Milano, è nuovamente, come nel caso di Roma, un quartiere prossimo a un astazione a vedere le rivalutazioni principali: Corvetto, Rogoredo si apprezza del 10,7% in un anno (+1,5% sul mese) e tocca quota 3.980 euro al metro quadro di media. Garibaldi, Moscova, Porta Nuova, oltre a essere il secondo quartiere più caro in città (e in Italia) con 9.958 euro almetro quadro, è anche nella medesima posizione cittadina per crescita dei prezzi di vendita:+9,7% rispetto a luglio 2022.

La zona milanese che vede i rincari maggiori per la vendita negli ultimi 30 giorni è Porta Romana

Il terzo quartiere più rivalutato rispetto a un anno fa è ancora unavolta nei pressi di una stazione, in questo caso quella di Lambrate: Udine, Lambrate tocca quota 4.187 euro/mq dopo una crescita annuale del 9,6%. E sul mese? La zona milanese che vede i rincari maggiori per la vendita negli ultimi 30 giorni è Porta Romana, Cadore, Montenero, con il +1,6% (6.782 euro/mq di media).Gli affitti nei quartieri di Milano e RomaNessuna sorpresa per i quartieri più cari rispetto al comparto delle locazioni: i due centri storicisono le zone più care anche in questo caso, con quasi 30,2 euro al metro quadro per il Centro di Milano e 24,2 euro/mq per il Centro Storico romano. A Roma il quartiere i cui affitti sono cresciuti di più nell’anno è Aventino, San Saba, Caracalla: ilsuo +19,4% (nonostante sia stabile sul mese) lo porta a 23,3 euro al metro quadro di media,confermandolo secondo quartiere più caro in città anche per gli affitti. Dietro di lui troviamoTrionfale, Monte Mario, Ottavia (+15% annuale) e Pigneto, San Lorenzo, Casal Bertone al+11,6%.Parioli, Flaminio è invece quello che cresce di più sul mese arrivando a 19,7 euro/mq (+2,7% aluglio).

L’area di Bisceglie, Baggio, Olmi è la più economica, 15,9 euro/mq

Tornando al mercato del capoluogo meneghino, l’area di Bisceglie, Baggio, Olmi è la più economica, 15,9 euro/mq, ma anche quella che cresce di più rispetto a un anno fa: +21,3%. Sulpodio anche Cimiano, Crescenzago, Adriano (+21,1%) e Famagosta, Barona (+15,6%), cheprecede di poco Affori, Bovisa al +15,4%.Nel mese di luglio si segnala invece l’apprezzamento per gli immobili in affitto della zona diPasteur, Rovereto: +3,3% (comunque +13,4% su base annua).