Milano: accosta con l'auto, gli sfilano un orologio Patek da 250mila euro

L'uomo, a bordo della sua Mercedes, aveva accostato via Cesare Cantù per impostare il navigatore, con il finestrino tirato giù. Gli si affianca qualcuno alla guida di uno scooter che gli ruba l'orologio di lusso, un Patek Aquanaut dal valore di 250 mila euro. Il derubato ha segnalato alla Questura il furto, che ha poi analizzato le immagini delle videocamere per risalire all'identità del ladro.

