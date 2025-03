Milano, i Grimaldi acquisiscono l'ex Garage Traversi: operazione da 135 milioni

Uno dei più iconici edifici in San Babila a Milano sta per passare ad una nuova proprietà. Invesco Real Estate e Grimaldi avrebbero infatti trovato l'accordo per la cessione dell'ex Garage Traversi, che dal 2023 ospita gli uffici e lo showroom di Louis Vuitton. Una operazione da 135 milioni di euro che, riferisce Milano Finanza, sarebbe già al preliminare.

A sbloccare la trattativa, dopo che già da un anno il gruppo guidato in Italia da Carlo Romanò aveva provato a cedere lo storico immobile, è stato il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della soprintendenza delle Belle arti. L'edificio, a due passi da Montenapoleone e dal Quadrilatero, è infatti stato firmato dagli architetti Giuseppe De Min ed Alessandro Rimini e costituisce uno dei primissimi esempi di struttura realizzata in cemento armato.

