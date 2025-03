Milano, housing sociale per disabili, giovani e comunità Lgbtq+

A Milano prende vita un nuovo progetto di housing sociale nel quartiere di Quinto Romano, con l’obiettivo di offrire una soluzione abitativa a chi vive situazioni di fragilità economica, disabilità o discriminazioni legate all'orientamento sessuale. Il complesso, denominato Housing Caldera, è stato inaugurato dalla cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi e prevede 31 appartamenti destinati a diverse categorie di beneficiari.

Come saranno suddivisi i trentuno alloggi

Gli alloggi sono suddivisi in 21 unità di housing sociale, 5 Case per l'autonomia abitativa di persone con disabilità, di cui 2 dotate di soluzioni di domotica, 4 Case Arcobaleno per persone della comunità LGBTQ+, una comunità per minori stranieri non accompagnati.

Il progetto coinvolgerà circa 70 persone, tra cui giovani e nuclei familiari con difficoltà di accesso al mercato immobiliare, neomaggiorenni in condizioni di fragilità socio-economica, persone con disabilità ad alto funzionamento, minori non accompagnati, studenti fuori sede e giovani lavoratori.

"Occorre portare avanti progetti come Housing Caldera per sostenere chi fatica a trovare casa a Milano, in particolare la popolazione più giovane e le famiglie con redditi più bassi", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala.

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è stata anche Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi: "Non è un semplice progetto abitativo, ma una risposta concreta per offrire soluzioni abitative accessibili e sostenibili".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO