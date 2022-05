Milano, i carabinieri usano il taser per salvare un giovane dal suicidio

Un giovane marocchino è stato salvato dal suicidio dai carabinieri, che hanno utilizzato il taser per dissuaderlo dal gesto estremo. I fatti si sono svolti in via Gola a Milnao. L'allarme alle 20 di martedì 10 maggio, come riferisce MilanoToday. Al loro arrivo i militari hanno trovato una marocchina 23enne visibilmente agitato ed il ragazzo seduto sul davanzale della finestra. C'era appena stato un litigio tra i due fidanzati.

Il 27enne marocchino si è ferito con un rasoio

Tutto sembrava rentrato quando, il 27enne all'improvviso ha iniziato a gridare ai militari, spogliandosi e poi iniziando a procurarsi profonde ferite con un rasoio alla pancia, al torace e alle braccia. Si è poi puntato la lama contro il collo, minacciando di uccidersi. E' stato a quel punto che è stato azionato il taser, i cui dardi hanno raggiunto il giovane impedendogli di farsi seriamente del male. E' stato quindi condotto all'ospedale San Paolo. A suo carico c'era un divieto di dimora: è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria.

