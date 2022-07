Milano, Ri-Make libera l'ex liceo Omero. Nella notte due bombe carta

Milano, il collettivo Ri-Make libera l'ex liceo Omero

Il collettivo Ri-Make lascia l’ex liceo Omero di via Del Volga, occupato quattro anni fa. Lo riporta Mia News ”Una chiusura che sapevamo sarebbe avvenuta in seguito alla decisione dell'amministrazione comunale di demolire la struttura di via del Volga 4, decisione che non abbiamo mai contestato perché siamo convinti che possa sorgere in quello spazio un luogo socialmente importante per il quartiere, un bene comune progettato insieme agli e alle abitanti, cittadini e soggetti sociali e culturali della zona”, scrivono in un post.

“Chiudiamo l'esperienza nell'ex Liceo Omero ma certamente non chiudiamo l'esperienza di Ri-Make, dei progetti mutualistici di Non sei sola/Non sei solo, di Fuorimercato. E continueremo a farli vivere in quartiere. Lo faremo come sempre con tutti quelli che con noi vogliono fare vivere questo progetti in uno nuovo spazio. Uno spazio che continueremo a rivendicare come Bene comune e che pensiamo di poter costruire anche continuando l'interlocuzione con l'amministrazione e il municipio, a partire dal percorso proposto nella comunicazione che abbiamo ricevuto dall'amministrazione, con una prima assemblea pubblica a settembre in quartiere da loro proposta per procedere in questo senso”, si legge ancora nel post.

Il futuro del collettivo Ri-Make: assemblea il 28 luglio

“Metteremo a verifica questa volontà, lavorando perché questo percorso possa produrre effettivamente dei processi di partecipazione reale e sostanziale, e possa arrivare a costruire nuovi beni comuni gestiti da chi vive in questo quartiere e nel territorio. Ma manterremo la nostra autonomia, e la nostra capacità di perseguire in ogni caso i nostri obiettivi, come sempre abbiamo fatto, in autogestione e con il conflitto e la vertenzialità necessari a produrre cambiamenti reali, stringendo sempre nuove relazioni solidali e mutualistiche, in zona e nella metropoli”. Il collettivo quindi invita a partecipare a un’assemblea pubblica, domani 28 luglio, alle 18.30 in piazza Giustino Fortunato, davanti all'ospedale Galeazzi “per raccontare a voce e dal vivo a chiunque voglia partecipare tutto questo e soprattutto tutto quello che verrà”.

Due bombe carta contro l'ex liceo Omero nella notte

Ma lo sgombero dei locali è stato preceduto da un episodio inquietante. Due piccoli ordigni artigianali, forse due bombe carta, sono stati lanciati la scorsa notte contro l'ex liceo Omero. Nessuno e' rimasto ferito mentre i due scoppi hanno danneggiato un paio di vetrate al piano terra. Lo riferisce Ansa. E' accaduto intorno alle 23.30 in via del Volga dove alcuni testimoni hanno visto lanciare i piccoli ordigni, presumibilmente di fattura artigianale, da una vettura di piccola cilindrata. Un episodio analogo era accaduto ai danni dello stesso stabile il 21 luglio scorso, e altre tensioni, in passato, si sono verificate in zona attorno all'ex plesso scolastico