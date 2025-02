Milano, il Comune vuole eliminare tutti i parcheggi liberi e gratuiti

Il Comune di Milano punta a una svolta nella gestione della sosta, eliminando progressivamente le strisce bianche e riducendo la sosta libera in città. L’intenzione è emersa durante l’ultimo Consiglio del Municipio 8, dove l’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, ha spiegato che tutte le aree urbane verranno regolamentate con strisce blu o gialle, a seconda delle esigenze. Censi ha assicurato che i residenti manterranno il diritto di parcheggiare. .

Il piano del Comune di Milano per eliminare i parcheggi gratuiti

Oggi a Milano ci sono circa 300 mila parcheggi auto, ma solo 180 mila sono regolamentati. Il 37,2% dei parcheggi è a pagamento (strisce blu), mentre il 18,2% è riservato ai residenti (strisce gialle). Altri spazi sono destinati a specifiche categorie: 1,9% ai disabili, 1,5% al carico-scarico e 2% ai mezzi autorizzati. Restano poco più di 100 mila posti liberi e gratuiti, che il Comune intende prima ridurre e poi eliminare, per favorire la rotazione delle auto e contrastare l’eccessivo utilizzo della sosta su strada.

L’operazione è già in corso, a partire dalle aree vicino alle stazioni della M4, dove sono in fase di realizzazione nuove aree di sosta a pagamento. I prossimi passi saranno definiti nel nuovo piano parcheggi, a cui la giunta lavora da quasi un anno e che dovrebbe essere pronto prima dell’estate. Una volta completato, il piano dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale per l’approvazione e la successiva attuazione.

