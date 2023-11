Milano, il giallo dei fondi mai arrivati per la metro M1

A Milano aspettano 211 milioni che dovrebbero finanziare anche al prolungamento della Metro 1 a Baggio e riqualificare la metrotranvia Milano-Limbiate. Secondo quanto rivela Repubblica sarebbe questa la cifra che il governo ha promesso a Milano nell’ambito del Piano triennale delle opere di Palazzo Marino. Peccato che al momento si tratta di soldi che non sono ancora stati stanziati.

Milano, il giallo dei fondi: non ci sono nemmeno nella legge di bilancio

Secondo la ricostruzione del quotidiano di questo finanziamento non vi sarebbe traccia neanche nella Legge di Bilancio, dove ci sono solo due contributi per il Comune di Milano: 80 milioni per la realizzazione del Campus dell’Università Statale, e 560 milioni per gli oneri di rimborso dei prestiti per la costruzione delle linee M4 e M5.