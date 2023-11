Milano, in 5 anni +36% per il valore delle case vicine alla metro

In una citta' dai ritmi sostenuti come Milano, abitare vicino a una metropolitana per molti diventa prioritario se non una necessità, e questo ha un impatto importante sul mercato immobiliare. Secondo l'analisi di Abitare Co. -societa' di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze-, nei pressi delle fermate milanesi (escludendo l'Hinterland) della linea rossa, verde, gialla, blu (in fase di completamento) e lilla, negli ultimi cinque anni i prezzi delle abitazioni nuove o completamente ristrutturate sono aumentati di quasi il 36 per cento contro il 25,8 per cento della media dei prezzi delle case vecchie e da ristrutturare.

I prezzi medi più alti si registrano sulla linea rossa

Vediamo allora quanto costa acquistare un'abitazione nuova o completamente ristrutturata vicino a una fermata della metropolitana milanese. Secondo abitare Co., i prezzi medi piu' alti si registrano sulla linea Rossa, con un valore di circa 6.874 euro al mq (+37,1 per cento in media rispetto al 2019), grazie soprattutto al fermento in atto attivato dalle nuove costruzioni che caratterizzano la riqualificazione di zone come Turro o Precotto. Seguono la Blu con 6.710 euro a mq (+35,2 per cento, ma e' ancora in fase di realizzazione), la Gialla con 6.585 a mq (+35,9 per cento), la Verde con 6.535 a mq (+36 per cento) e la piu' "economica" Lilla con 5.960 a mq (+35,4 per cento). Nel totale, ben 27 fermate hanno registrato un aumento del 40 per cento o superiore, con al vertice la verde Moscova (+44,6 per cento) e la blu Forlanini (+46,2 per cento).

Valore delle case a Milano: incide anche il processo di rigenerazione dei quartieri tra scali e Olimpiadi

"L'effetto metro sui prezzi e' stato molto piu' marcato per le abitazioni che si appoggiano sulla linea piu' storica, la Rossa, con +37 per cento, anche grazie al maggior numero di fermate, e su quella piu' recente e non ancora conclusa del tutto: la Blu. Entro l'anno prossimo tutte le 21 fermate saranno completate, nel frattempo l'effetto sui valori delle case si fa sentire con un +35,2 per cento di media quinquennale -commenta Alessandro Ghisolfi, responsabile del Centro studi di Abitare Co.- A influenzare il trend dei prezzi delle case milanesi, oltre all'arrivo della metropolitana, bisogna considerare i processi di riqualificazione/rigenerazione che coinvolgono tanti quartieri milanesi, oltre ai grandi progetti come quelli dedicati agli scali ferroviari e alle Olimpiadi Invernali".

Per quanto riguarda la linea rossa, che ha il prezzo medio piu' alto, si va dai 2.500 euro a mq della fermata di Molino Dorino e i 2.700 di San Leonardo, fino ai 14.600 euro di San Babila, 14.700 di Conciliazione e 15.500 in Duomo. Ben otto fermate superano ampiamente i 10 mila a mq. Sempre sulla MM1, a crescere maggiormente sono le zone a nord di Loreto verso Sesto San Giovanni, a partire dai quartieri intorno alle fermate di Precotto, Gorla, Turro, Rovereto, Pasteur, sino alla fermata di Porta Venezia, tutte con aumenti oltre al 40 per cento. Per chi vuole vivere nei pressi della linea Gialla (MM3), le fermate piu' economiche sono quelle di Porto di Mare (2.900 a mq), Comasina (2.950 a mq) e Affori FN (3.100 a mq), mentre i prezzi salgono sensibilmente nelle zone piu' prestigiose della citta' (dove spesso si svolgono trattative riservate) come Montenapoleone (prezzo indicativo di 19 mila euro a mq e crescita del +43,2 per cento), Duomo (15.500 a mq) e Missori (12.700 a mq).