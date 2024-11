Milano, in centinaia in strada per il giovane morto dopo un inseguimento con i carabinieri: quattro feriti





Serata di tensione a Milano, dove centinaia di persone si sono radunate domenica 24 novembre nel luogo in cui Ramy Elgaml, 19enne egiziano, ha perso la vita poche ore prima durante un inseguimento con i carabinieri. Il raduno, inizialmente pacifico con fiori e fumogeni per ricordare il giovane, si è trasformato in un momento di caos, bloccando la circolazione e causando un nuovo episodio drammatico: un’auto ha travolto quattro ragazzi, ferendoli in modo non grave.

I quattro feriti, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale. La polizia, come riferisce Ansa, ha immediatamente fermato la coppia a bordo dell'auto coinvolta, mentre la folla ha continuato a radunarsi, aumentando la tensione nella zona. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie delle forze dell’ordine per evitare ulteriori escalation.

Ramy Elgaml, l'insguimento con i carabinieri ed il tragico schianto

L’antefatto di questa serata turbolenta risale alla notte precedente, quando Ramy Elgaml, passeggero su uno scooter nero guidato da un 22enne tunisino, è rimasto vittima di un incidente al termine di un inseguimento con i carabinieri. I due giovani non si erano fermati a un posto di blocco in via Farini, nei pressi della movida di corso Como, e hanno iniziato una fuga spericolata che li ha portati a sfrecciare contromano attraverso la città. Lo schianto è avvenuto in via Ripamonti, dove il conducente ha perso il controllo del mezzo, finito contro un muretto. Ramy è stato sbalzato a terra e, nonostante il trasporto d’urgenza al Policlinico, è morto poco dopo.

Il conducente dello scooter, privo di patente e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di mille euro in contanti, un coltello e una bomboletta di spray al peperoncino. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e dovrà rispondere anche delle accuse di guida senza patente e omicidio stradale. Durante l’inseguimento, anche l’auto dei carabinieri è rimasta coinvolta, finendo la corsa contro un semaforo.

