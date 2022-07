Milano in piazza per sostegno a Draghi, oggi la manifestazione dalle 18

Scende oggi in piazza della Scala, dalle 18, un gruppo di cittadini milanesi per sostenere il governo di Mario Draghi. L’iniziativa, lanciata da Marco Ghetti, presidente di “Per l’Italia con l’Europa”, ha subito raccolto, attorno allo slogan "Con Draghi, per il futuro dell'Italia e dell'Europa", l'adesione di partiti e movimenti politici, tra cui Azione, +Europa, Italia Viva, Base Italia, Movimento Federalista Europeo, Per l'Italia con l'Europa. Diversi esponenti del Pd hanno a loro volta aderito all'iniziativa a titolo personale, insieme a professionisti, imprenditori, docenti universitari e scolastici, esponenti del mondo della cultura, attivisti del mondo del terzo settore, del volontariato e del mondo della scuola.

“Manifestazione per responsabilità dell’intera classe politica”

Gli organizzatori – riporta Repubblica Milano - spiegano che "questa manifestazione si rivolge non tanto a Mario Draghi quanto al senso di responsabilità dell'intera classe politica nazionale, perché in qusto momento che definiamo drammatico, sappia mettere da parte gli interessi particolari per ricostruire le condizioni favorevoli alla prosecuzione del governo di Mario Draghi, fino al 2023, e anche oltre".