Milano, vasto incendio all'ortomercato: ipotesi dolosa

Un vasto incendio si e' sviluppato stanotte all'interno del mercato ortofrutticolo di proprieta' della societa' Sogemi, tra via Vismara e via Lombroso a Milano. Le fiamme, riferiscono i vigili del fuoco, hanno colpito in particolare un'area formata da tre capannoni per una superficie totale di 2500 metri quadri utilizzate per il carico e scarico vicino agli spazi per le celle frigorifero.

L'allarme, pochi minuti prima dell'una è stato dato da alcuni operai e addetti, che si trovavano proprio nell'area di stoccaggio di un'azienda privata, al lavoro su alcuni bancali con un muletto. Le ipotesi più probabili al vaglio degli investigatori sono l'atto doloso o una grave imperizia da parte di qualcuno. Al vaglio le immagini dell'impianto di videosorveglianza della società di gestione, la Sogemi, le cui immagini verranno acquisite dai Carabinieri. Si scava anche su pregressi episodi all'Ortomercato, come dispetti e piccoli vandalismi tra società e famiglie di lavoranti.

I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme, evitando che raggiungessero l'area dei distributori di benzina. Le quindici squadre dei pompieri hanno anche abbassato la nube di fumi e detriti. Non risultano persone coinvolte. Al momento sul posto, insieme ai carabinieri di Rogoredo, ci sono ancora due mezzi dei vigili del fuoco per monitorare l'area. Secondo quanto riferisce Ansa, sarebbero state trovate tracce di amianto.

