Milano: incidente tra due monopattini elettrici, morto un 31enne

Nella tarda serata tra il 16 e il 17 novembre, un uomo di 31 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente tra due monopattini elettrici lungo viale Marche a Milano. La collisione, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, ha provocato un grave trauma cranico alla vittima, trasportata d'urgenza all’ospedale Niguarda in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici, l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo. Le indagini, attualmente in corso e affidate alla Polizia Locale, mirano a ricostruire con precisione le cause dell'accaduto.

