Milano: incidente mortale in viale Fulvio Testi, ragazza di 20 anni perde la vita

Una ragazza di 20 anni ha perso la vita la scorsa notte a Milano, in un grave incidente stradale lungo viale Fulvio Testi, all’altezza dell'incrocio con via Enrico Ferri, nel comune di Cinisello Balsamo. Erano circa le 2 del mattino quando la vettura in cui viaggiava la giovane insieme a un uomo di 26 anni, ha perso il controllo, impattando violentemente contro il guard rail.

Lo schianto letale

Le prime indagini indicano che l'auto ha sbandato autonomamente, senza alcuna collisione con altri veicoli. Non è ancora chiaro se il conducente, l'uomo di 26 anni, sia stato sorpreso da un malore, da una distrazione o da un’improvvisa perdita di controllo del mezzo. L’impatto è stato devastante: il guard rail ha letteralmente perforato l'auto, causando un immediato scenario di emergenza.

I soccorsi

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti in breve tempo i soccorsi del 118, con due ambulanze e un’automedica. Purtroppo, per la giovane passeggera non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Il conducente, invece, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele con un trauma al volto e una frattura al femore, ma le sue condizioni non risultano critiche. L’area è stata temporaneamente bloccata per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.