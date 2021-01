Milano, inizia la carica dei candidati. Ecco il giovane della Lega

Con l'avvicinarsi delle elezioni comunali a Milano, spuntano i nomi di chi correrà per un posto da consigliere a Palazzo Marino. Fra questi anche quello di Alessandro Verri, Coordinatore della lega Giovani Lombardia. "Sono Alessandro Verri - scrive - e mi candido al consiglio comunale di Milano come giovane della Lega, dopo un’esperienza nel mio municipio e di grande lavoro con le realtà del terzo settore del mio quartiere, non calato dall’alto ma indicato dai giovani”. “Sono un ragazzo di 25 anni - prosegue Verri - laureato e da sempre impegnato nel sociale e in politica. Passioni derivano dall’amore per il mio territorio e la mia città. All’età di 21 anni ho deciso di candidarmi per rappresentare i cittadini del Municipio 4 e grazie alla fiducia dei miei cittadini sono stato eletto con la Lega. All’interno del partito dopo aver guidato il movimento universitario sono stato nominato coordinatore dei Giovani della Lombardia e da un anno e mezzo coordinino centinaia di ragazzi che ogni giorno mettono il loro tempo a disposizione."

"Oggi - aggiunge Verri - a 6 mesi dalle elezioni i giovani di Milano mi hanno chiesto di rappresentarli all’interno del consiglio comunale di Milano per rimettere al centro il futuro della nostra città, che in questi anni è stato dimenticato.Al centro della nostra azione ci saranno la casa, il cambiamento climatico, l’equità sociale, il lavoro e l’autonomia. Non abbiamo intenzione di fare le marionette come i giovani della lista Sala che hanno dovuto aspettare una benedizione dall’alto per essere candidati. Noi dal basso, dalle periferie e dai quartieri, vogliamo dare davvero un’alternativa credibile ai nostri cittadini. Sarebbe bello poi potersi confrontare sui temi di rilancio della nostra Città con Martina Riva che non conosco e che mi piacerebbe sapere quanto abbia fatto per il territorio."