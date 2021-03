Milano, la Galleria perde altre boutique: addio Massimo Dutti e Andrew's Ties

La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano perde altre boutique: dopo cinque anni Massimo Dutti, brand del gruppo Inditex, ha dato disdetta del contratto per il negozio di oltre 1.000 metri quadrati aperto di fianco al ristorante Cracco. L’addio sarebbe previsto per il mese di aprile. Chiude, inoltre, il negozio di cravatte Andrew’s Ties che, nelle scorse settimane, ha provveduto a svuotare il negozio, mentre lascia i suoi spazi la valigeria Mejana, che, conferma La Repubblica, “ha annunciato l’addio dopo più di un secolo”. Lo riferisce Fashionmagazine. Che racconta tuttavia anche di percorsi in controtendenza, come quelli di Borsalino e Luisa Spagnoli che hanno deciso di rinnovare i loro contratti di locazione in Galleria. Luisa Spagnoli – ha firmato sino al 2032 con un canone rivisto al rialzo: per una superficie di 148 metri quadrati verserà un affitto annuo di 386.254,69 euro. Borsalino per 61 metri quadrati verserà 159mila euro, mentre il vecchio contratto era di 80mila”. Secondo quanto riporta invece Repubblica, anche Biffi e il bar Marino avrebbero appena deciso di rinnovare la loro permanenza in Galleria.